Круизный лайнер Diamond Princess второй раз за сезон прибыл на Сахалин

В порт Корсаков на Сахалине второй раз за этот сезон зашел большой круизный лайнер Diamond Princess. На его борту находилось около 2 тыс. иностранных туристов. Судно простояло у пристани весь день 31 августа, и за это время гости побывали на нескольких экскурсиях. Вечером Diamond Princess отправилась по дальнейшему маршруту.

Как рассказал ИА SakhalinMedia представитель регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики Иван Шевченко, в этом сезоне на Сахалин ожидается прибытие еще одного круизного лайнера. Однако самое большее количество туристов было зафиксировано в 2014 году. Тогда Сахалин посетило более 23 тыс. путешественников. В следующем году должен быть поставлен очередной рекорд — к берегам Сахалина должны причалить восемь круизеров.

В середине июля сообщалось о том, что в 2019 году компания Silversea Expeditions намерена запустить круиз по Северному морскому пути вдоль границы России. Он будет проходить по морям Северного Ледовитого и частично Тихого океанов. Круиз продлится 25 дней. 10 августа 2019 года экспедиционный корабль ледового класса Silver Explorer отправится из Аляски (США) в норвежский Тромсе.