Перестройка в пустыне: Саудовская Аравия готовится развивать туризм

Саудовская Аравия готовится к активному развитию туризма, и в королевстве заинтересованы в увеличении числа приезжающих из России. До недавнего времени посетить страну можно было только с целью совершения паломничества, начиная же с прошлого года туристов приглашают на спортивные и культурные мероприятия. Одно из таких событий — фестиваль «Зима на Танторе», который проводят в Аль-Уле, природном и культурном памятнике всемирного наследия, чья история насчитывает более 1500 лет. Именно этот регион станет первым туристическим направлением королевства. Презентация программы развития Аль-Улы состоялась 10 февраля в присутствии наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. О том, чем сможет удивить путешественников одна из самых закрытых стран мира, — в материале «Известий».

10 лет на перемены

С 2016 года в Саудовской Аравии реализуется масштабная программа трансформации страны Vision 2030, призванная уменьшить зависимость экономики от нефтедобычи. Основная цель мегапроекта — добиться диверсификации экономики при одновременном развитии инфраструктуры, модернизации образования и здравоохранения, а также интенсивном развитии рекреационной сферы. Чтобы привлечь в королевство туристов, будет проведен ряд реформ, направленных на развитие отрасли.

Благодаря своему географическому положению Саудовская Аравия обладает мощным потенциалом для развития пляжного отдыха — королевство имеет самую протяженную береговую линию на Красном море. С противоположной стороны страна омывается водами Персидского залива. В рамках проекта Vision 2030 запланировано строительство нового центра пляжного туризма на берегу Красного моря. Площадь мегакурорта превысит 34 тыс. кв. км. Дресс-код для отдыхающих планируют сделать таким же, как и на большинстве популярных курортов.

АльУла Фестиваль «Зима на Танторе» Фото: ТАСС/Hussain Daghiri

Не менее амбициозный проект саудовских властей — создание технологичного инновационного города Неом. По замыслу создателей Неом станет первой свободной экономической зоной в стране. Строительство футуристического мегаполиса посреди пустыни оценивается в $500 млрд. Неом будет обеспечиваться электроэнергией из возобновляемых источников, а его строительство будет проводиться на доходы от высокотехнологичного бизнеса.

Завершить первую очередь строительства планируют к 2025 году. Финансирование будет вестись из фонда частных инвестиций Саудовской Аравии. Кроме того, планируется привлечение инвесторов, в том числе из России.

О намерении инвестировать в строительство порта в городе будущего уже заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Аль-Ула Министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджет Бен Абдалла Аль-Кассаби и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев (слева направо) во время презентации стратегии по развитию Аль-Улы в концертном зале «Аль-Марайя» на территории природного, культурного памятника всемирного наследия Аль-Улы в провинции Эль-Мадина Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«Мы рассматриваем возможность вместе с Dubai Ports проинвестировать в строительство порта в рамках Неома», — сообщил господин Дмитриев на презентации стратегии развития провинции Аль-Ула как первого в стране туристического направления.

По его словам, Саудовская Аравия заинтересована не только в привлечении российских инвестиций, но и в увеличении числа туристов из России. В рамках партнерства между странами планируется привлечение саудовских инвестиций в российские туристические проекты.

«Королевство, как вы знаете, было закрыто для туризма. Сейчас оно открывает возможности, в том числе для нас, — отметил глава РФПИ. — Саудовская сторона очень заинтересована в том, чтобы в страну приезжали российские туристы. Сегодня 6 млн туристов приезжают в Турцию, в среднем 3 млн приезжают в Египет, мы хотим, чтобы всё больше приезжало сюда».

АльУла Замок-гробница Каср Аль-Фарид Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Развивать сотрудничество планируется и в области культуры. В административный округ Аль-Ула приедут российские археологи, которые раньше не могли попасть в страну. В рамках межкультурного сотрудничества в древний город планируют привезти российских звезд оперы и балета — артистов Мариинского театра.

«В Саудовскую Аравию раньше не допускали наших археологов. Сейчас достигнута договоренность с руководством Саудовской Аравии, что наши археологи будут здесь активно работать, они их приветствуют, это очень важно, — сообщил Дмитриев. — Мы будем сотрудничать в культурной сфере и планируем, что многие из наших самых известных коллективов, в том числе Мариинский театр и другие, будут чаще приезжать в Саудовскую Аравию, в том числе в Аль-Улу».

Пески времени

Место, давшее старт программе по развитию туризма, выбрано неслучайно. Аль-Ула — это природное и археологическое сокровище Саудовской Аравии. Находится оно в провинции Эль-Мадина в тысяче километров от столицы королевства Эр-Рияда.

Одна из самых знаковых достопримечательностей региона Аль-Ула — огромный комплекс древних скальных захоронений Мадаин-Салих. Это первый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Саудовской Аравии. Более 130 гробниц, а также система гидротехнических сооружений сохранились со времен, когда здесь находился древний город Набатейского царства Хегра (государство, существовавшее в III веке до н.э. —106 году н.э.), являвшийся вторым по значимости после столицы набатеев — Петры. Однако в отличие от перегруженного толпами туристов иорданского чуда света о существовании древнего города на территории современной Саудовской Аравии знают немногие.

АльУла Одно из многочисленных скальных захоронений Мадаин-Салиха Фото: Vision Media Center

Впечатляющие песчаные горы Аль-Улы, множество созданных природой причудливых фигур, образующих уникальный ландшафт, были свидетелями развития древнейших цивилизаций.

На территории Аль-Улы сохранились сотни надписей и петроглифов на древних языках: сафаитском, арамейском, тамудическом, минойском. Есть и более поздние — на греческом и латыни.

Еще в XX веке древний город Аль-Ула был населен людьми, но из-за недостаточно развитой инфраструктуры местные жители переехали из глиняных хижин деревни Аль-Дира в новое поселение по соседству. Сейчас территория старого города входит в состав современного населенного пункта. Местные жители выращивают финики, занимаются животноводством и традиционными ремеслами.

АльУла Аль-Ула — это природное и археологическое сокровище Саудовской Аравии Фото: Vision Media Center

К западу от долины Вади Аль-Кура вулканическое поле, созданное потоками лавы с вулкана Харрат Юварийд. Примечательны здесь наскальные рисунки и каменные артефакты. Некоторые из них, вероятно, относятся к эпохе палеолита, а их возраст превышает 200 тыс. лет.

Ближе к северу на границе с Иорданией находится широкая пустыня Вади Рам, окруженная горами из песчаника. Из-за того, что песок здесь имеет красновато-бурый оттенок, многие сравнивают здешние пейзажи с марсианскими.

Аль-Ула Власти страны рассчитывают, что Аль-Ула станет первым направлением развития туризма в Саудовской Аравии Фото: Vision Media Center

Для того чтобы сохранить историческое наследие и подготовить территорию к приему туристов, в 2017 году была создана королевская комиссия Аль-Улы. Ее задача обеспечить защиту достопримечательностей, а также выработать необходимые шаги для развития туризма в регионе . Власти страны рассчитывают, что Аль-Ула станет первым направлением развития туризма в Саудовской Аравии.

Пилотный запуск

Пока что попасть в Саудовскую Аравию для обычного туриста — редкая удача. На протяжении многих лет королевство не выдавало туристические визы. Посетить страну могли только паломники, а также представители бизнес-структур по приглашению.

Первыми королевство посетили гости этапа «Формулы-Е» и уникального фестиваля «Зима на Танторе», который проводится с 21 декабря в Аль-Уле . Мероприятие названо в честь местной достопримечательности — солнечных часов Тантора, которые на протяжении нескольких столетий использовались для определения времени дня и года.

Фестиваль «Зима на Танторе» посетили тысячи туристов со всего мира. Для въезда в страну гости могли получить электронные визы. Эта технология впервые была апробирована во время проведения в Эр-Рияде этапа «Формулы-Е» и будет совершенствоваться и использоваться в дальнейшем.

АльУла Впечатляющие песчаные горы Аль-Улы, множество созданных природой причудливых фигур, образующих уникальный ландшафт, были свидетелями развития древнейших цивилизаций Фото: Vision Media Center

Цель фестиваля «Зима на Танторе» — приоткрыть двери в уникальный регион, который в недалеком будущем станет центром мирового туризма. В рамках фестиваля на сцене под открытым небом выступали мировые знаменитости и местные виртуозы: певец Мохаммед Абду, ливанская певица Маджида эль-Руми, скрипач Рено Капюсон, композитор, пианист и дирижер Омар Каират, китайско-американский пианист Лан Лан, выдающийся итальянский тенор Андреа Бочелли и греческий композитор Янни.

25 января зрители смогли увидеть голографический шоу-концерт египетской певицы Умм Кульсум. Спустя 47 лет после смерти певицу всё еще считают одним из главных музыкантов арабского мира.

Помимо музыкальной программы гости фестиваля смогли попробовать аутентичную кухню региона, а после заката отправиться на экскурсию по наблюдению за звездным небом в сопровождении астрономов. С конца января по 9 февраля в Аль-Уле проходил Фестиваль воздушных шаров. А 2 февраля состоялись конные скачки, в которых приняли участие более 200 всадников.

АльУла Зеркальная стена концертного зала «Аль-Марайя» Фото: Vision Media Center

Основная площадка фестиваля — возведенная посреди пустыни сцена — «Аль-Марайя», что в переводе с арабского означает «зеркало», построена таким образом, чтобы подчеркнуть природное величие местных пейзажей. В ее зеркальных стенах отражаются удивительные ландшафты Аль-Улы.

Здесь же прошло и красочное шоу, посвященное презентации видения развития Аль-Улы как первого туристического направления королевства.

Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что к 2023 году Аль-Улу посетит около 250 тыс. туристов, а к 2035 году их число составит в общей сложности 1,5–2 млн человек. При этом о развитии массового туризма речь не идет. Как отметил в беседе с российскими журналистами генеральный директор королевской комиссии Аль-Ула Амр Аль-Мадани: «Говоря о развитии туризма в Аль-Уле, мы ставим во главу угла сохранение уникальных ландшафтов и археологических объектов, поэтому массового туризма здесь мы будем избегать, предлагая событийный туризм и развивая всю необходимую для этого инфраструктуру».

АльУла Основная площадка фестиваля — возведенная посреди пустыни сцена — «Аль-Марайя», что в переводе с арабского означает «зеркало», построена таким образом, чтобы подчеркнуть природное величие местных пейзажей Фото: Vision Media Center

Аль-Мадани рассказал, что общая стратегия развития округа заключается в создании своего рода национального заповедника, основной целью которого будет защита природных и археологических ценностей Аль-Улы. С максимальным вниманием к истории региона будет возводиться и первый курорт на территории Аль-Улы — Sharaan Resort. При его проектировании архитекторы будут искать вдохновение в постройках времен Набатейского царства, которыми славен регион.

«Мы рассчитываем, что программа развития региона поможет создать более 2500 рабочих мест», — отметил Аль-Мадани.

АльУла Верблюды в административном округе Аль-Ула Фото: Vision Media Center

Совершенно особая история, которая также займет важнейшее место в процессе развития Аль-Улы, — это мероприятия по защите южноаравийского леопарда. Саудовские власти объявили о создании всемирного фонда защиты южноаравийского леопарда — удивительного хищника, находящегося на грани исчезновения. В настоящий момент в мире осталось всего около 100 особей.

«Мы создаем этот фонд для проведения научных исследований, а также реинтродукции животных и надеемся, что мировое сообщество примет в этом активное участие», — подчеркнул Аль-Мадани.