Другая Испания

Испания традиционно ассоциируется у нас с торжественными музеями Мадрида, изысканным модерном Барселоны, в крайнем случае — с расслабленным весельем Балеарских островов. Все эти места прекрасны, каждое по-своему, но все они словно застыли во времени — какие в начале 1990-х, какие в начале 1900-х, а какие и вовсе едва ли не в эпоху Гойи. Но есть в Испании курортный городок, который, словно подсолнух, тянется к солнцу — и к будущему. Портал iz.ru побывал в Бенидорме и делится впечатлениями.

Передовой мэр

Лететь до ближайшего к Бенидорму аэропорта Аликанте, в столице одноименной провинции, довольно долго — пять часов, так что любознательный путешественник имеет достаточно времени, чтобы ознакомиться с историей города. Педро Сарагоса, ставший мэром Бенидорма, тогда еще скромной рыбацкой деревушки на Коста-Бланка, в 1950-м, здесь почитается почти как национальный герой. Заняв кресло алькальда в 28 лет, Сарагоса решил превратить вверенное ему поселение в туристический рай — задача сама по себе непростая, особенно если помнить, что в те годы Испания была не самой демократической страной Европы, к тому же практически закрытой для иностранцев.

т1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

Чтобы получить разрешение на свой смелый план, Сарагоса отправился в Мадрид на поклон к диктатору Франко — верхом на мотороллере, дорога заняла у него девять часов. Генералиссимуса, по свидетельству очевидцев, рассмешил толстенький усатый чиновник в перепачканных моторным маслом брюках, и высочайшее разрешение было получено (вообще дон Педро явно умел убеждать — король Хуан Карлос называл политика, ставшего после восстановления монархии президентом провинции Аликанте, El Tanque, «Танк»). Сарагоса развернул бурную деятельность по рекламе Бенидорма: он посылал местное вино в подарок британскому королевскому двору, высаживал апельсиновые деревья в честь иностранных знаменитостей и, главное, разработал план высотной застройки. А кроме того еще в 1952 году разрешил появляться на пляжах города в новом, казавшемся многим непристойным (местный епископ даже грозил Сарагосе отлучением от церкви) костюме под названием «бикини».

Песок и небоскребы

Но даже зная обо всем этом, подъезжая к Бенидорму по современной автостраде (дорога из Аликанте займет около получаса), трудно удержаться от вздоха изумления: кажется, что ты попал не на юг Испании, а куда-то в окрестности Майами. Горизонт усеян небоскребами — их тут, кстати, наибольшее количество в пересчете на душу населения в Европе. Это и отели, и жилые дома — при этом, в соответствии с планом Сарагосы,у каждого здания оставлено достаточно земли для зеленых насаждений, детской площадки и других элементов старосветского городского уюта, что выгодно отличает эту испанскую Америку от Америки настоящей.

т2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

Сохранен и исторический центр с чудесной церковью св. Иакова и св. Анны, построенной в XVIII столетии, множеством уютных ресторанчиков, где подают и традиционную паэлью, и ее местную разновидность кальдосо (с бульоном), и красивейшим парком Эльче, тянущимся вдоль береговой линии. Здесь же и знаменитая смотровая площадка Балкон Средиземноморья, выдержанная в мавританском стиле — отсюда открывается чудный вид на море и остров Бенидорм, давший название городу. Кстати, стоит выделить пару часов и посетить эту угрюмую на взгляд издали скалу. На самом деле он очень красив, и недаром называется также Павлиньим — эти птицы свободно гуляют по всему островку.

Располагает к неспешным прогулкам по набережной и город Бенидорм. Тем более что тянется он вдоль двух сверкающих чистым песком пляжей, Поньенте и Леванте. Пляжи бесплатны, обеспечены пандусами для людей на инвалидных колясках. Маленькая хитрость, о которой не всякий сразу догадается: раздевалки расположены не на самих пляжах, а в прилегающих к набережной переулках; это пестрой раскраски небольшие киоски, сразу бросающиеся в глаза.

т3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

Вход в море очень пологий — чтобы добраться до пригодной для плавания глубины, придется брести по мелководью довольно долго. Это, с другой стороны, делает пляжи Бенидорма идеальным вариантом для отдыха с детьми. К тому же, для «цветов жизни» в окрестностях города достает и других увлекательных развлечений. Во-первых, это парк приключений Terra Mitica, созданный по мотивам древних мифологий и разделенный на тематические зоны — Греция, Рим, Египет, Иберия. На территории парка воспроизведены в уменьшенном виде знаменитые постройки древнего мира, работают аттракционы, некоторые из них довольно радикального свойства, вроде красноречиво названного Inferno, перегрузка на котором достигает в отдельные моменты 3g. Также в парке можно увидеть театрализованные исторические представления, покататься на лодках-лебедях, перекусить и купить сувениры.

Заметим, что входной билет (€28 для детей и пенсионеров, €39 для всех остальных; есть скидки для семей и при посещении после обеда) дает право на посещение всех аттракционов парка без всяких ограничений в течение всего дня. Собственно, как только вы отметитесь у контролера на входе, никто его спрашивать больше и не будет.

т4 Фото: Benidorm Tourism Board

По соседству с парком расположен и гигантский — 350 тысяч кв. м — зоопарк Terra Natura. Здесь содержатся около 1500 видов животных, большинство из них — в условиях, максимально приближенных к естественным. Особенно хочется отметить великолепный террариум с ядовитыми «гадами», среди которых редкие южноамериканские квакши, черные мамбы и африканские рогатые гадюки. А после прогулки по увитым лианами «джунглям» под рык тигров и львов (на самом деле несущийся из спрятанных динамиков — для полноты ощущений) даже самый капризный ребенок вряд ли откажется от «трицератопсбургера» в декорированном под эпоху динозавров кафе. Посмотрев на зверей и перекусив, можно тут же отправляться на водные аттракционы в Aqua Natura. Кстати, это не единственное такое увеселение в окрестностях Бенидорма — неподалеку от города раскинулся самый большой аквапарк Европы Aqualandia.

Взрослые дела

Не забыты, впрочем, и взрослые развлечения. Одолеваемые игорным зудом могут оторваться в казино на авеню Медитерранео (стоит учесть, что в шортах туда не пустят; вход бесплатный по карте-ключу любого отеля города, без него — €3). Можно также сходит на варьете в концертном зале Benidorm Palace, вполне конкурентоспособное по уровню с представлениями в Лас-Вегасе и Париже. Билет вместе с ужином (кстати, превосходным — в стоимость входят вино и кава, испанское игристое) обойдется в €52; с собой вполне можно взять и детей (€25 с детским меню) — это все же не Crazy Horse или Moulin Rouge, шоу, скорее, танцевально-цирковое (а многие артисты явно родом из наших мест). Интересно будет посетить и винодельческое хозяйство семейства Мендоса, одно из старейших в регионе, где после рассказа об особенностях вин провинции Аликанте можно под руководством опытного сомелье попробовать весь ассортимент винодельни.

т5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

Большинство отелей в Бенидорме — четырехзвездные, сочетающие достаточно высокий уровень сервиса с относительной ценовой доступностью. Тем, кто любит бурную вечернюю жизнь, можно порекомендовать гостиницу на первой линии, с выходом на набережную — здесь веселье кипит до глубокой ночи. Тем же, кто предпочитает тихий семейный отдых, лучше выбрать что-нибудь на внутренних тихих улочках — до пляжа все равно идти не более пяти минут. Если же ходить вдруг надоело, то в городе действуют прокатные фирмы обычных и электровелосипедов, электроскутеров и, разумеется, обычных авто. Приятной неожиданностью для туриста станет и необычное для Средиземноморья равнодушие к традиции сиесты — послеполуденного отдыха. В Бенидорме практически все кафе и многие магазины открыты без долгого перерыва на обед.

На автомобиле или автобусе, если позволяет время, можно сгонять в Валенсию (дорога займет от полутора до двух часов). Кстати, чтобы добраться до Мадрида по стопам славного дона Педро, сегодня можно просто воспользоваться скоростным поездом из Аликанте, который доставит в столицу за каких-то четыре с небольшим часа.