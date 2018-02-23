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Индийские военные расстреляли пост пакистанской армии в Кашмире

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Фото: REUTERS/Mukesh Gupta
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Военные Индии уничтожили пост пакистанской армии в секторе Мендхар в Кашмире. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Отмечается, что атака стала ответом на нарушение перемирия со стороны военных Пакистана.

При этом издание India Today со ссылкой на источники в армии сообщило, что это уже третий уничтоженный за последнее время пакистанский блок пост.

По данным газеты, ранее были расстреляны из пулеметов и гранатометов посты в Хаджипире и Тангдхаре. Погибли несколько пакистанских военнослужащих.

22 февраля стало известно, что МИД Пакистана вызвал заместителя верховного комиссара Индии в Исламабаде Дж.П.Сингх и объявил протест из-за нарушения режима прекращения огня на линии контроля в Кашмире.

12 февраля министр обороны Индии Нирмала Ситараман выступила с заявлением, в котором обвинила Пакистан в поддержке террористов.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что три человека ранены в индийском штате Джамму и Кашмир при обстреле со стороны Пакистана.

«Пакистанские войска предприняли неспровоцированный обстрел в районе Чуранда в секторе Хаджипир округа Ури примерно в 105 км от столицы штата города Сринагар», — заявили в местной полиции.

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