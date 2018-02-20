В Индии как минимум три человека ранены при обстреле со стороны Пакистана

Как минимум три человека ранены в индийском штате Джамму и Кашмир при обстреле со стороны Пакистана. Информацию об этом распространила местная полиция во вторник, 20 февраля.

«Пакистанские войска предприняли неспровоцированный обстрел в районе Чуранда в секторе Хаджипир округа Ури примерно в 105 км от столицы штата города Сринагар», — цитирует сообщение ТАСС.

Штат Джамму и Кашмир уже более 70 лет является спорной территорией между Индией и Пакистаном. Территориальный вопрос привел к трем войнам между соседними государствами. Официально штат входит в состав Индии, но в нем не утихают сепаратистские настроения.

10 февраля в районе Сунджаван штата Джамму и Кашмир боевики напали на армейский лагерь, обстреляв его из автоматического оружия и забросав гранатами. В данном месте проживают семьи военнослужащих. После этого террористы скрылись.

В результате атаки два человека погибли, в том числе один индийский военнослужащий, еще девять человек получили ранения, среди пострадавших есть женщины и дети.