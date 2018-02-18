Армии Нигерии приказали захватить главного террориста «Боко харам»

Армии Нигерии приказали захватить главаря террористической группировки «Боко харам» (запрещена в России) Абубакара Шекау «живым или мертвым».

Соответствующее заявление командующий сухопутными силами страны генерал-лейтенант Тукур Юсуф Буратаи сделал во время встречи с военнослужащими.

По его словам, подразделения подошли к завершающей стадии операции по зачистке последнего оплота группировки «Боко харам» на северо-востоке республики.

«Мы должны направиться туда, где находится этот преступник Шекау, и взять его на месте преступления», — приводит слова Буратаи газета Vanguard.

Vanguard News Nigeria https://t.co/OkQMqjr1uQ — Vanguard Newspapers (@vanguardngrnews) February 18, 2018

Как сообщал портал iz.ru, террористы-смертники совершили атаку на рынок в штате Борно на северо-востоке Нигерии. В результате взрыва погибли, по последним данным, более 20 человек, десятки пострадали.

#UPDATE Three suicide blasts kill 19, injure around 70 in northeast Nigeria: civilian militia https://t.co/7rO8rHpCvI #Konduga pic.twitter.com/sbBuv2TZUt — AFP news agency (@AFP) February 17, 2018

Запрещенная в России террористическая группировка «Боко харам» действует на севере Нигерии с 2009 года. За это время жертвами атак боевиков стали более 20 тыс. человек, свыше 2 млн жителей региона вынуждены были покинуть свои дома.