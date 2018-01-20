Похищенные в Нигерии двое американцев и двое канадцев освобождены

Похищенные ранее в Нигерии граждане США и Канады освобождены, сообщили местные СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера полиции.

Источник сообщил, что заложники были освобождены в результате полицейской операции в субботу утром, они здоровы и практически не пострадали. Заложников доставили в посольство США в Абудже, им будет оказана медицинская помощь, сообщает «РИА Новости».

«Двое подозреваемых были задержаны, сейчас предпринимаются усилия по задержанию остальных членов преступной группировки», — сказал офицер.

17 января сообщалось, что два американца и два гражданина Канады были похищены неизвестными в штате Кадуна на севере Нигерии.