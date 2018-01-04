Около 30 военных пропали без вести после нападения боевиков в Нигерии

По меньшей мере 30 солдат пропали без вести после нападения исламистской группировки «Боко харам» (запрещена в России) на базу вооруженных сил в нигерийском штате Йобе.

По последним данным, жертвами атаки экстремистов стали пять человек.

Для отражения нападения военным пришлось задействовать авиацию, сообщает News24.

В вооруженных силах страны отметили, что группировка «Боко харам», которая ранее присягнула на верность запрещенному в РФ «Исламскому государству», заметно активизировала подрывную деятельность в минувшие два месяца.

Они чаще обычного стали нападать на позиции военных и устраивать теракты, жертвами которых становятся мирные жители.