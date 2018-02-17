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Не менее 15 человек погибли при атаке смертников на рынок в Нигерии

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Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann
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Трое террористов-смертников совершили атаку на рынок, располагающийся на северо-востоке Нигерии. По предварительным данным, погибли не менее 15 человек, еще 18 получили ранения.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 16 февраля, в городе Кондюга (штат Борно). Подробности нападения неизвестны, передает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В Нигерии действует террористическая группировка «Боко харам», ранее присягнувшая на верность «Исламскому государству» (обе организации запрещены в РФ).

Власти страны отмечают, что в последние несколько месяцев террористы активизировали подрывную деятельность и стали чаще нападать на военных и мирных жителей.

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