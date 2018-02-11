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В Индии ликвидированы трое террористов

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Фото: Global Look Press/Saqib Majeed/Sopa Images
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На севере Индии ликвидированы трое террористов группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал.

Утверждается, что в ночь на 10 февраля в районе Сунджаван штата Джамму и Кашмир боевики напали на армейский лагерь, обстреляв его из автоматического оружия и забросав гранатами. В данном месте проживают семьи военнослужащих. После этого террористы скрылись.

В результате атаки два человека погибли, в том числе один индийский военнослужащий, еще девять человек получили ранения, среди пострадавших есть женщины и дети.

Военнослужащим удалось ликвидировать трех нападавших, операция по розыску остальных боевиков продолжается.  

6 февраля портал iz.ru сообщал о столкновении между экстремистами и правоохранителями в индийском городе Сринагар. Боевикам «Лашкар-э-Тайба» удалось отбить арестованного члена группировки, когда его привезли из тюрьмы на медицинское обследование.

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