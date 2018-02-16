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В Киргизии задержан обученный сирийскими боевиками террорист-смертник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Киргизии задержан террорист-смертник, прошедший спецподготовку в бандгруппах на территории Сирии. Известно, что задержанный — 25-летний гражданин Киргизии, его имя не называется.

В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии уточнили, что «задержан активный член подпольной террористической группы».

«Установлено, что задержанный в составе бандформирований в Сирии прошел диверсионно-боевую подготовку и специальный курс смертника для совершения террористических актов в республике», — цитирует ТАСС официальное сообщение ведомства.

Задержанный помещен в СИЗО, Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК — «прохождение террористической подготовки» и «наемничество».

Как сообщал iz.ru, ранее сотрудники МВД Киргизии задержали четверых сторонников религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

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