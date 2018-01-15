Турецкая полиция задержала готовившего теракт в Стамбуле боевика ИГ

Силы безопасности Турции задержали члена террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), который планировал совершить теракт в Стамбуле.

По информации газеты «Миллиет», боевик был задержан в ходе спецоперации в районах Багджилар и Кючюкчекмедже. Ранее он принимал участие в боевых действиях на стороне террористов в Сирии и вернулся в Турцию с целью совершения теракта.

Как сообщал портал iz.ru, вице-премьер Турции Бекир Бодзаг обвинил Вашингтон в создании новой «террористической армии» в Сирии.