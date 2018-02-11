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Деятельность террористической ячейки раскрыли в Тунисе

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Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi
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Правоохранительные органы Туниса пресекли деятельность террористической ячейки в губернаторстве Джендуба на северо-западе страны, сообщает министерство внутренних дел страны.

В состав банды входили пять человек в возрасте от 27 до 38 лет. Они контактировали с террористами, которые скрываются в горной местности, и оказывали им материально-техническую помощь. В ходе обысков по месту жительства боевиков была обнаружена и изъята исламистская литература радикального толка.

Тунис столкнулся с проблемой экстремизма после революции 2011 года. Ситуацию усугубляет гражданская война в соседней Ливии, указывает ТАСС.

В настоящее время в стране действует введенный с ноября 2015 года режим ЧС.

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