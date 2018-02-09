Президент Туниса продлил режим чрезвычайного положения в стране на месяц

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси продлил действие режима чрезвычайного положения в стране еще на месяц. Об этом сообщила администрация президента Туниса.

«После консультаций с премьер-министром Юсефом Шахедом и председателем Ассамблеи народных представителей (парламент страны. — Ред.) Мухаммедом ан-Насером по ситуации в стране президент республики Беджи Каид Эс-Себси принял решение продлить действие чрезвычайного положения на всей территории страны с субботы, 10 февраля 2018 года, сроком на один месяц», — приводит ТАСС сообщение.

Режим ЧП будет действовать до 11 марта 2018 года.

24 ноября 2015 года в столице Туниса боевиками «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) был совершен теракт. Взрыв прогремел недалеко от зданий министерств внутренних дел и туризма. 13 человек погибли, еще 20 пострадали.

В тот же день президент объявил режим ЧП, который с тех пор неоднократно продлевал.

Ранее портал iz.ru сообщал, что из-за массовых акций протеста власти Туниса решили выделить $40 млн малоимущим семьям. Также правительство повысило социальные пособия для нуждающихся семей на 20%.