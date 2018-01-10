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Полиция разогнала протестующих в Тунисе слезоточивым газом

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Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi
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Полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих в столице Туниса вечером во вторник, 9 января. Спецсредства были применены после того, как демонстранты ворвались в один из торговых центров, сообщает «РИА Новости».

Митинги и демонстрации против роста цен и повышения налогов вторые сутки проходят в городах Туниса. Среди требований демонстрантов — предоставление рабочих мест, развитие приграничных районов.

В ходе протестов один человек погиб в городе Тебурба. По разным данным, пострадали пять сотрудников службы безопасности.

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