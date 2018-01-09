Один человек погиб при стычках с полицией в Тунисе

Один человек погиб в результате стычек демонстрантов с полицией в городе Тебурба в 40 км к северу от столицы Туниса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя служб безопасности.

По данным агентства, еще пятеро пострадавших были госпитализированы.

Демонстранты вышли на улицы около 10 городов в стране. Недовольство населения вызвано растущими ценами и налогами. Обстановка накалилась, когда группа молодых людей в Тебурба стала призывать к поджогу здания правительства.

7 января портал iz.ru писал, что один человек погиб и трое пострадали при разгоне демонстраций в городе Эль-Генейна в Судане.