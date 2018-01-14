Власти Туниса на фоне акций протеста выделят $40 млн малоимущим семьям

В рамках национальной стратегии по борьбе с бедностью власти Туниса выделят $40 млн малоимущим семьям. Об этом сообщил министр соцразвития страны Мохамед Трабелси.

Национальная стратегия по борьбе с бедностью предусматривает повышение социальных пособий для нуждающихся семей на 20%, также двукратное увеличение субсидий детям-инвалидам из малоимущих семей.

Помимо этого, минимальный размер пенсии вырастет до $73, а безработные смогут получать бесплатное медицинское обслуживание.

Новые меры по борьбе с бедностью были разработаны на фоне многочисленных антиправительственных акций протеста, которые начались 8 января из-за закона о бюджете, предусматривающего повышение налогов и цен.

В нескольких городах начались столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы.

По последним данным, погиб минимум один человек, пострадали пять сотрудников службы безопасности.

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси 5 января во время встречи с партиями и профсоюзами призвал граждан проявить терпение и сохранять стабильность в стране ради привлечения иностранных инвестиций.