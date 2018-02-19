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Ричард Брэнсон предложил построить в Индии транспортную систему Hyperloop

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Фото: Global Look Prees/Panoramic
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Основатель британской компании Virgin Group Ричард Брэнсон предложил построить в Индии транспортную скоростную систему Hyperloop («гиперпeтля»), которая соединит аэропорт в Мумбаи с городом Пуна.

По данным телеканала NDTV, компания Virgin Hyperlоop One подписала с правительством индийского штата Махараштра предварительное соглашение на разработку такой системы.

По расчетам разработчиков транспортная система позволит сократить время поездки из Пуны в Мумбаи (около 140 км) с нынешних 3,5 часов до 15-20 минут. Демонстрационная трасса может быть сооружена уже через два–три года после подписания окончательного соглашения. Полностью система может заработать еще через пять–семь лет.

В конце января сообщалось, что компания Hyperloop Transportation ведет переговоры с несколькими российскими инвесторами о возможности вложиться в проект скоростной транспортной системы

Проект вакуумного поезда Hyperlоop был предложен в 2013 году американским инженером и предпринимателем Илонoм Маском. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли, где воздух чрезвычайно разряжен, со скоростью до 1,2 тыс. км/ч будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами.

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