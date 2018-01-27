Hyperloop хочет построить в РФ высокоскоростную железную дорогу

Компания Hyperloop Transportation ведет переговоры с несколькими инвесторами из России о возможности вложиться в проект, рассказал ее гендиректор Дирк Алборн в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Наша технология идеально подходит для России, для больших расстояний. Связь между городами, например, Москвой и Санкт-Петербургом или даже Татарстаном, может сильно изменить жизнь страны», — приводит его слова «РИА Новости».

Алборн пояснил, что разработки компании хорошо подходят для Москвы, где создаются города-сателлиты, например Сколково. Hyperloop может соединить столицу и сателлиты, сократив время в пути до нескольких минут.

Он добавил, что Дальний Восток также имеет потенциал для строительства установки, поскольку это «удачный регион» с точки зрения соединения городов и логистики.

Идею Hyperloop («гиперпетля») представил в 2012 году основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск. Она заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 км/ч будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не будет касаться стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. Воплощает эту идею как раз Hyperloop Transportation.

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