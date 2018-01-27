Прямой эфир
Сюжет:

Hyperloop хочет построить в РФ высокоскоростную железную дорогу

0
Фото: Global Look Press/Guo Chen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Hyperloop Transportation ведет переговоры с несколькими инвесторами из России о возможности вложиться в проект, рассказал ее гендиректор  Дирк Алборн в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Наша технология идеально подходит для России, для больших расстояний. Связь между городами, например, Москвой и Санкт-Петербургом или даже Татарстаном, может сильно изменить жизнь страны», — приводит его слова «РИА Новости»

Алборн пояснил, что разработки компании хорошо подходят для Москвы, где создаются города-сателлиты, например Сколково. Hyperloop может соединить столицу и сателлиты, сократив время в пути до нескольких минут.

Он добавил, что Дальний Восток также имеет потенциал для строительства установки, поскольку это «удачный регион» с точки зрения соединения городов и логистики.

Идею Hyperloop («гиперпетля») представил в 2012 году основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск. Она заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 км/ч будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не будет касаться стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. Воплощает эту идею как раз Hyperloop Transportation.

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 1 января 2019 года штрафы за нарушение ПДД будут тратиться только на содержание, ремонт и строительство дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маск предложил лишить себя зарплаты в Tesla на 10 лет
Израильтяне поучатся программированию у россиян
В Тель-Авивском университете откроется филиал «Школы анализа данных» компании «Яндекс»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017