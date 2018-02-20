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РФ и Пакистан продолжат совместные контртеррористические учения

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Россия и Пакистан продолжат совместные учения, направленные на борьбу с терроризмом. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом.

«Мы решили продолжить практику проведения совместных тактических учений «Дружба» по отработке взаимодействия при выполнении контртеррористических операций в горных условиях. Опыт таких учений уже был осенью прошлого года у нас в Карачаево-Черкесии», — приводит его слова «РИА Новости»

По словам главы российского дипведомства, Москва подтвердила готовность и далее содействовать укреплению контртеррористического потенциала Пакистана, что отвечает интересам всего региона.

Ранее, 19 февраля, глава МИД России провел переговоры со своим коллегой из Алжира Абделькадером Мессахелем. Главными темами диалога стали развитие сотрудничества, борьба с терроризмом, а также урегулирование конфликтов в Африке и в Ближневосточном регионе.

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