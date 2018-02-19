РФ призывает Запад дисциплинировать организацию «Джебхат ан-Нусра»

Россия просит западные державы, которые имеют влияние на террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра» (запрещена РФ), ее дисциплинировать, иначе ее уничтожат. С таким призывом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Поэтому мы просим наших западных коллег, которые имеют рычаги влияния на «Джебхат ан-Нусру», сделать так, чтобы если вести речь о решении гуманитарных проблем, то, прежде всего, надо дисциплинировать эту структуру, иначе она подлежит уничтожению», – цитирует его ТАСС.

Поводом для обращения стали участившиеся случаи отказов со стороны «ан-Нусры» эвакуировать из Восточной Гуты мирных жителей, нуждающихся в медицинской помощи.

5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия предприняла решительные действия для пресечения активности террористов в Сирии в ответ на сбитый штурмовик Су-25. Так в Кремле прокомментировали информацию об ответном ударе по боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».