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РФ и Алжир настроены продвигать военное-техническое сотрудничество

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры со своим коллегой из Алжира Абделькадером Мессахелем. Главными темами диалога стали развитие сотрудничества, борьба с терроризмом, а также урегулирование конфликтов в Африке и в ближневосточном регионе.

По словам Лаврова, двусторонние связи России и Алжира динамично развиваются, хорошие результаты и перспективы достигнуты в сфере военно-технического сотрудничества.

«Планы, которые здесь существуют, необходимо выполнять. Мы настроены на это, как и наши алжирские друзья», — подчеркнул он.

Как перспективное стороны оценили взаимодействие в сфере энергетики и подтвердили заинтересованность в наращивании гуманитарных связей. 

«Увеличивается количество стипендий для алжирских студентов, мы очень рады этому. Помимо этого, есть возможность для сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, других секторах», —  приводит слова Мессахеля ТАСС.

Глава МИДа Алжира обратил внимание на плодотворное сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. А Лавров, в свою очередь, отметил важность того, что Алжир присоединяется к созданному ФСБ международному банку данных, в котором собирается информация об иностранных боевиках и их перемещениях.

Кроме того, стороны отметили совпадение подходов к урегулированию в Ливии, Сахаро-Сахельском регионе, Сирии, а также палестино-израильском конфликте

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