СМИ узнали сроки начала поставок С-400 для Индии

Индия начнет получать российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» в октябре 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 22 февраля, со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.

«Первая поставка по контракту с Индией на С-400 запланирована на октябрь 2020 года», — рассказал источник.

19 февраля глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что производство систем «Триумф» для Индии уже началось. Он также допустил продолжение сотрудничества с республикой по созданию истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), но уже в другом формате.

Соглашение о поставке пяти полков С-400 «Триумф» российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года. Договор вступил в силу 5 февраля. Таким образом, Индия станет третьей страной после Китая и Турции, которая приобрела данные комплексы у России.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. По мнению экспертов, она играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа».