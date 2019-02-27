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Премьер Пакистана призвал Нью-Дели к диалогу

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Фото: Global Look Press/Pti
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Премьер-министр Пакистана Имран Хан в среду, 27 февраля, призвал руководство Индии к урегулированию кризиса вокруг спорного региона Кашмир путем диалога. Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация напряженности в отношениях между двумя соседними странами рискует выйти из-под контроля.

Ранее, 27 февраля, пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в Кашмире, и впоследствии арестовала двух пилотов.

«Куда приведет эта напряженность? Она выйдет из-под контроля — моего или премьер-министра Индии Нарендры Моди. Я вновь приглашаю вас сесть за стол переговоров», — цитирует Хана «РИА Новости».

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад». Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований.

17 февраля Пакистан временно отозвал своего посла из Индии для консультаций в связи с разногласиями по поводу теракта.

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