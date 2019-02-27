Россия призвала Индию и Пакистан к сдержанности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия отслеживает ситуацию между Индией и Пакистаном, а также призывает обе стороны к сдержанности. Об этом он заявил журналистам в среду, 27 февраля, комментируя военный инцидент в регионе.

«Уже было соответствующее заявление нашего МИДа. Мы крайне обеспокоены. И, конечно, призываем все стороны к сдержанности», — сказал Песков.

Ранее 27 февраля пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии в регионе Кашмир. Один из индийских пилотов арестован.

В ночь на 26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана. Во время операции были задействованы 12 многоцелевых «Миражей 2000», самолет-заправщик и самолет дальнего радиолокационного наблюдения. Истребители сбросили несколько управляемых бомб весом по 1 т каждая.

После этого самолеты Пакистана поднялись в воздух, но ВВС Индии вернулись назад. Как сообщил «Известиям» научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, за авиаударом Индии мог последовать аналогичный ответ Пакистана.

Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке базирующейся на пакистанской территории группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Ее члены провели атаку на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, которая унесла жизни 45 человек.