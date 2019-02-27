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Армия Пакистана опровергла информацию о сбитом истребителе F-16

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Фото: commons.wikimedia.org/Aldo Bidini
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Глава пресс-службы вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур 27 февраля опроверг информацию СМИ о том, что индийские ВВС сбили пакистанский истребитель F-16.

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«Индийские СМИ сообщили, что они (ВВС Индии. — Ред.) сбили пакистанский F-16. Во-первых, Пакистан не использовал F-16 в сегодняшнем маневре и нет информации о том, что пакистанский самолет был сбит», — цитирует Гафура портал DunyaNews.

В то же время издание Firstpost ранее сообщило, что индийские ВВС сбили пакистанский истребитель в районе города Наушера.

27 февраля Гафур рассказал, что пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии в спорном регионе Кашмир, так как они нарушили воздушное пространство страны.

Отношения Индии и Пакистана обострились, когда в ночь на 26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.

Штат Джимму и Кашмир расположен на севере Индии. При этом его принадлежность оспаривается Китаем и Пакистаном. Так, Исламабад считает его своей оккупированной территорией.

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