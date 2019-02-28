Русское качество: как Индия и Пакистан воюют нашим оружием

Обострившийся конфликт в районе спорной области Кашмир столкнул не только две ядерные державы, но и двух крупнейших покупателей российских вооружений. Индия много лет была важнейшим клиентом отечественного ВПК, получая от Москвы до 70% своего нового оружия. Объемы поставок Пакистану значительно ниже, но после длительной паузы в прямых контрактах военно-техническое сотрудничество с Исламабадом также набирает обороты, особенно в сегментах авиации и ПВО. «Известия» разобрались, какие вооружения и в каком объеме могут быть задействованы подступившими к опасной грани соперниками.

На наших крыльях

В последние годы Индия заключала крупные контракты на поставки самолетов и вертолетов западного производства. Но российская авиатехника по-прежнему составляет основу ВВС страны и ее морской авиации. По неофициальным данным индийской стороны, в конфликте уже задействованы самые совершенные из имеющихся у нее истребителей — Су-30МКИ. Страна рассматривает возможность приобретения дополнительной эскадрильи из 18 самолетов, что доведет количество индийских заказов до 290.

Во время удара, который индийские ВВС нанесли в ночь на вторник, Су-30МКИ при пересечении границы с Пакистаном прикрывали бомбардировщики. В операции были также задействованы немногочисленные индийские самолеты-заправщики Ил-78МКИ и самолет ДРЛО Phalcon на базе Ил-76.

Индия_2 Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии на Международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Индия уже проявляла серьезный интерес в покупке дополнительных Ил-78, выбирая между ними и заправщиком на базе европейского Airbus 330. Начавшееся восстановление производства модернизированных Ил-78 в Ульяновске может стать важным фактором в выборе индийцев.

Противостоящие индийским Су-30 новые истребители Пакистана JF-17 — из Китая. При этом более чем сотня поставленных на вооружение самолетов оснащена российскими двигателями РД-93. Российское происхождение имеют и многие компоненты JF-17 — от авиапушки до топливной аппаратуры.

У Пакистана также есть собственный небольшой парк из четырех заправщиков Ил-78. Они были приобретены на Украине в середине 2000-х годов, а в 2017-м начался их капитально-восстановительный ремонт — уже на российских предприятиях.

Индия_3 Самолет-заправщик Ил-78МКИ ВВС Индии Фото: commons.wikimedia.org

Ключевым элементом военной стратегии Индии в отношении возможного конфликта с Пакистаном всегда была аэромобильность. Из-за плохой транспортной доступности спорного региона вертолеты играют там особую роль.

В 2008–2016 годах страна обновила почти весь парк средних транспортных вертолетов, приобретя для вооруженных сил 139 Ми-17В-5 производства Казанского завода. Их дополнят 200 легких Ка-226Т — переговоры об условиях контракта на которые находятся в завершающей стадии.

Обсуждалась и закупка дополнительных 38 Ми-17В-5 для Минобороны, но переговоры по ней были заморожены. Возможно, это стало своеобразным ответом на начало поставок российских вертолетов Пакистану, который еще в начале 2000-х закупил в РФ около 20 новых и подержанных Ми-171. В 2017 году впервые в современной истории Исламабаду была отправлена и четверка ударных Ми-35. На фоне отказа США от поставок пакистанцам боевой техники по политическим причинам страна заинтересовалась закупками боевых вертолетов у России — сообщалось о планах приобрести еще порядка 20 Ми-171 и Ми-35М.

Индия_4 Ударный вертолет Ми-35 ВВС Индии Фото: commons.wikimedia.org

Очевидно, что и по авиации, и по вертолетам российский вклад в индийские ВВС намного заметнее, чем в пакистанские, укомплектованные преимущественно китайской и американской техникой.

Ракетный след

Обе страны обладают обширным, но заметно устаревшим набором зенитных комплексов малой дальности, неспособными прикрыть протяженную общую сухопутную границу и не образующими единую систему. Это вынуждает Пакистан и Индию полагаться для контроля воздушного пространства в основном на авиацию.

Ситуация должна измениться после поставки Нью-Дели новейших российских комплексов. Законтрактованы, но пока находятся на стадии производства 10 дивизионов дальнобойных С-400. В пакистанском же арсенале наиболее продвинутым средством ПВО является небольшое количество китайских комплексов HQ-16, разработанных на базе модернизированных ракет комплексов «Бук» и примерно соответствующих им по дальности поражения.

Индия_6 Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» во время тактических учений дивизионов Фото: ТАСС/Виталий Невар

Возможности Индии значительно расширяет большая по сравнению с Пакистаном насыщенность современным высокоточным оружием. Ключевой военной технологией Нью-Дели, дающей огромное преимущество перед Пакистаном, стали разработанные совместно с Россией современные сверхзвуковые крылатые ракеты «Брамос» — пожалуй, наиболее успешный пример технологического сотрудничества с Россией. Они уже имеются у Индии в сухопутном, морском и воздушном вариантах.

Для приобретенных в России самолетов Индия традиционно закупает и высокоточное оружие. Сообщалось, что именно эта страна была стартовым заказчиком корректируемых бомб КАБ-500С-Э. В конце 2017 года индийское минобороны одобрило закупку 240 тяжелых корректируемых бомб КАБ-1500Л для Су-30МКИ.

Индия_5 Сверхзвуковая противокорабельная ракета «Брамос» на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Стоит отметить, что российские и зарубежные управляемые средства поражения не составляют основу авиационного вооружения Индии. Но по его количеству и техническому уровню эта страна имеет очевидное преимущество перед своим традиционным противником.

Оба государства не заинтересованы в новой войне. Несмотря на очередное обострение, сохраняется вероятность того, что Пакистану и Индии удастся урегулировать нынешний конфликт. Но при этом им так или иначе придется пересмотреть планы развития своих вооруженных сил — армии обеих стран оснащены преимущественно устаревшей военной техникой.