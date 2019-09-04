Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил в среду, 4 сентября, премьер-министра Индии Нарендра Моди орденом Андрея Первозванного.

Моди отметил, что благодарен за эту награду российскому лидеру и народу страны. «Орден, которым меня наградили, демонстрирует особые дружеские отношения между нашими странами. Это огромная честь для более чем миллиардного народа Индии», — цитирует индийского премьера телеканал «Звезда».

Моди также назвал Россию доверенным партнером и близким другом Индии и отметил, что Путин уделяет личное внимание развитию стратегического партнерства двух стран, пишет «Федеральное агентство новостей».

Во Владивостоке прошла встреча Путина и Моди, в ходе которой президент России пригласил индийского премьер-министра в Москву на празднование юбилея Победы в мае следующего года. Он также поблагодарил Моди за приезд на Восточный экономический форум (ВЭФ) в качестве главного гостя.

Путин отметил, что планирует встретиться с Моди на саммите БРИКС в Бразилии.

Ранее в этот же день министр экономического развития России Максим Орешкин заявил на ВЭФе, что к 2025 году объем товарооборота между Россией и Индией запланировано довести до $30 млрд.