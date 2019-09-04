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Путину и Моди подарили православные и буддистские четки на ВЭФ

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди получили в среду, 4 сентября, в подарок нефритовые четки в ходе осмотра выставки «Улица Дальнего Востока» на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

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Сувениры преподнес глава Бурятии Алексей Цыденов, сопровождавший Путина и Моди.

«Одни — буддистские, сделаны по буддистским традициям, а вторые — православные», — цитирует Цыденова RT.

В камчатском павильоне одна из артисток подарила российскому лидеру амулет на счастье в виде небольшой куклы в национальном платье.

Ранее в этот же день Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Традиционно центральным событием ВЭФ станет пленарная сессия, в которой примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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