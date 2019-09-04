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Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сверхзвуковой пассажирский самолет планируется создавать с нуля, а не на базе стратегического бомбардировщика Ту-160. Об этом в среду, 4 сентября, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, пишет газета «Ведомости».

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Глава ведомства отметил, что создание такого самолета на базе Ту-160 невозможно, так как такой проект не будет экономически оправдан, сообщает телеканал «Звезда». Также в России отсутствуют двигатели для данной машины, а НК-32 (используются на Ту-160. — Ред.) не подходят по экономическим параметрам и размеру.

«Сверхзвуковой лайнер должен быть компактной машиной. Скорее всего, на 16–19 мест. Скорость должна быть примерно 2–3 тыс. км/ч», — отметил он, добавив, что смысла нет делать машину на 1,5 тыс. км/ч.

По его словам, сейчас коммерческие лайнеры летают со скоростью почти 900 км/ч, потому никто не будет покупать сверхзвуковой самолет в два раза дороже, если разница в скорости будет незначительной.

«Сейчас просто нет таких технологий, которые позволили бы обеспечить сверхзвук по цене дозвукового самолета», — резюмировал Мантуров.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов отметил, что в настоящее время многие государства думают над тем, как вернуть сверзвуковые самолеты в штатные полеты.

«Разработка нового самолета несет новый уровень подготовки инженеров, техников, это новые технологии, это серьезный толчок к развитию промышленности в нашей стране, чего нам очень не хватает», — цитирует авиаэксперта НСН.

12 февраля президент России Владимир Путин обсудил идею создания собственного пассажирского сверхзвукового самолета с представителями общественности в Казани. На эту мысль его натолкнуло наблюдение за испытаниями модернизированного Ту-160. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь ответил тогда главе государства, что у корпорации уже есть проект подобного лайнера.

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