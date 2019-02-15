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Мантуров заявил о начале разработки сверхзвукового пассажирского самолета

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Фото: РИА Новости/Лев Поликашин
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В России началась научно-исследовательская работа по разработке отечественного сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров в рассказал в пятницу, 15 февраля, в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Ведется научно-исследовательская работа», — цитирует министра «Интерфакс».

12 февраля президент России Владимир Путин обсудил идею создания собственного пассажирского сверхзвукового самолета с представителями общественности в Казани, напоминает телеканал «360». На эту мысль его натолкнуло наблюдение за испытаниями модернизированного Ту-160. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь ответил тогда главе государства, что у корпорации уже есть проект подобного лайнера.

По расчетам авиационного конструкторского бюро «Туполев», воздушное судно сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте 11 км.

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