Прямой эфир

Мантуров анонсировал первый полет ударного БПЛА «Охотник»

0
Фото: commons.wikimedia.org/Виктор Архипов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый полет российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» состоится в ближайшее время. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в пятницу, 15 февраля.

Облик «Альтаира»: каким будет новый российский ударный беспилотник
«Известия» узнали дополнительные подробности о перспективном аппарате

«Сейчас пока делают гонки. В ближайшее время планируются уже, соответственно, взлеты», — цитирует Мантурова телеканал «Звезда».

Первые фотографии нового беспилотника появились в Сети в конце января.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 18 декабря заявил о том, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году.

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил о начале летных испытаний «Охотника» 19 декабря 2018 года.

Новостной портал Business Insider написал в январе, что «Охотник» может существенно усложнить жизнь американским военным.

«Охотник» выполнен с применением технологии стелс, имеет аэродинамическую схему «летающее крыло», взлетная масса аппарата достигает 20 т.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США оценили новый российский ударный беспилотник «Охотник»
Появились первые фотографии тяжелого беспилотника «Охотник»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017