Мантуров анонсировал первый полет ударного БПЛА «Охотник»

Первый полет российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» состоится в ближайшее время. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в пятницу, 15 февраля.

«Сейчас пока делают гонки. В ближайшее время планируются уже, соответственно, взлеты», — цитирует Мантурова телеканал «Звезда».

Первые фотографии нового беспилотника появились в Сети в конце января.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 18 декабря заявил о том, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году.

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил о начале летных испытаний «Охотника» 19 декабря 2018 года.

Новостной портал Business Insider написал в январе, что «Охотник» может существенно усложнить жизнь американским военным.

«Охотник» выполнен с применением технологии стелс, имеет аэродинамическую схему «летающее крыло», взлетная масса аппарата достигает 20 т.