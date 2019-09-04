Нелётная подготовка: Минобороны признало нехватку учебных самолетов

Состояние учебной авиации в военных вузах вызывает тревогу у руководства Минобороны. По данным источников «Известий» в ведомстве, лишь один из трех самолетов Л-39 возвращается с ремонтных заводов в установленные сроки. Немногим лучше ситуация и с другой «учебной партой» будущих пилотов — самолетом Як-130. Вопрос технического состояния учебных машин в военных училищах стал настолько острым, что привлек внимание главы Минобороны Сергея Шойгу. 3 сентября министр заявил на селекторном совещании о снижении доли исправных учебно-тренировочных машин и потребовал решить эту проблему, сообщили «Известиям» собеседники, знакомые с содержанием закрытой части мероприятия. В этот же день на Ставрополье произошло крушение учебно-боевого штурмовика Су-25УБ.

Недопустимое снижение

В ходе селекторного совещания Сергей Шойгу поручил разобраться, почему в учебных заведениях снижается количество готовых к полетам самолетов.

— Исправность учебной авиации мы рассмотрим на отдельном совещании, к которому я прошу готовиться. Там есть вопросы к ВКС, и к гособоронзаказу, и к другим органам военного управления. Имея систему такого контроля, такие возможности, как вообще можно было допустить снижение доли исправных самолетов учебной авиации? — привел слова министра один из источников «Известий».

Собеседник «Известий» в Минобороны, знакомый с ситуацией, также отметил, что в настоящее время доля исправных самолетов учебной авиации оставляет желать лучшего. По его словам, даже с учетом принятых мер к началу летного периода обучения в вузах — а это март 2020 года — вряд ли удастся выйти на высокие показатели.

Озабоченность военных исправностью учебных самолетов имеет под собой серьезные основания. По данным двух собеседников «Известий» в главкомате ВКС, основная «учебная парта» — самолет Л-39 — ежегодно вырабатывает свой ресурс. В то же время заводы не успевают возвращать их в строй и поставлять в должном количестве комплектующие. Лишь 30% отремонтированных самолетов возвращаются в парки в установленные сроки. Сейчас на вооружении Воздушно-космических сил числится около 150 машин этого типа.

Техзадание для полноценной замены Л-39 подготовлено давно, однако предприятия до сих пор не произвели ничего отвечающего современным требованиям, подчеркнул один из источников. Что касается учебно-боевого самолета Як-130 (на вооружении ВКС находятся 93 машины этого типа), то их исправность также существенно ниже необходимого уровня. Всё это серьезно сказывается на качестве подготовки курсантов, число которых в последние годы заметно выросло.

— Уровень подготовки выпускников Военно-воздушной академии не всегда соответствует требованиям, которые предъявляются к боевым летчикам, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Некоторых молодых пилотов приходится доучивать по программам боевой подготовки в строевых частях еще несколько лет. Это происходит из-за того, что сейчас в учебных полках используются устаревшие самолеты Л-39, а количество более современных Як-130 сильно ограничено. Авионика и оборудование этих самолетов и современных машин — например, Су-30, Су-35 и Су-34 — сильно отличаются.

Первоначально Як-130 создавался, чтобы одновременно заменить и простой реактивный тренировочный самолет, и продвинутую машину для обучения пилотированию сложных боевых самолетов, пояснил «Известиям» военный эксперт Антон Лавров,

— Но сейчас видно, что это не удалось. Як-130 оказался слишком сложным и дорогим для базового обучения, — заявил он. — По всей видимости, потребуется разработка какого-то более простого и дешевого в эксплуатации самолета для подготовки курсантов. Сейчас недостаток современных учебных машин мешает выполнять планы по подготовке молодых пилотов для сложных современных боевых самолетов, которые поступают на вооружение ВКС.

Справка «Известий» Л-39 «Альбатрос» был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран — участниц Организации Варшавского договора в 1972-м и производился до 1999 года. Всего было выпущено около 3 тыс. таких машин различных модификаций. Самолет предназначен для первоначального обучения курсантов технике пилотирования, элементам боевого применения, связанным с перехватом воздушных целей и действиями по наземным целям. На машину можно установить бомбардировочное, неуправляемое и управляемое ракетное оружие. Сейчас Л-39 состоит на вооружении более чем в 30 странах мира. Як-130 — учебно-боевой самолет, который изначально должен был стать заменой Л-39. Он способен имитировать различные режимы боевого применения и позволяет без стрельбы в максимально приближенных к боевым условиях отрабатывать воздушные бои или ракетно-бомбовые удары. Бортовое оборудование может имитировать режимы полета и маневров, характерные для самолетов четвертого и пятого поколений.

После перерыва

На совещании во вторник глава военного ведомства также заявил о необходимости обеспечить качественный учебный процесс будущих военных летчиков, которые, приходя в войска, должны не только уметь летать, но и выполнять боевые задачи. Он подчеркнул, что в этом году летные училища не только набирают курсантов, но и производят полноценные выпуски молодых офицеров.

В ходе военных реформ предыдущего руководства Минобороны число военных учебных заведений было сокращено, а набор в летные училища не проводился несколько лет. В результате уже через несколько лет авиация столкнулась с серьезным дефицитом кадров. Одновременно возросла и аварийность — так, летом 2015 года в течение месяца произошла целая серия серьезных авиапроисшествий, в результате которых было потеряно шесть самолетов. Во вторник в ходе учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ, базировавшийся в Буденновске. По состоянию на момент подписания номера судьба пилотов оставалась неизвестной, поисковая операция в районе крушения продолжалась.

В начале 2017-го Сергей Шойгу констатировал, что некомплект в войсках составляет порядка 1300 пилотов. Чтобы ликвидировать эту проблему, в экстренном порядке продлили срок службы летно-подъемного состава и резко увеличили набор в вузы. В основном учебном центре ВВС — Краснодарском училище — число обучающихся за четыре года возросло с 25 до 600 человек в год. В общей сложности в войска ежегодно приходят около тысячи пилотов.