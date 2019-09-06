Время возвращаться: Киев и Москва ждут своих граждан со дня на день

Кирилл Вышинский будет оставаться на территории Украины до тех пор, пока его дело не закроют. Об этом «Известиям» заявил адвокат журналиста Андрей Доманский . По его словам, якобы участие в готовящемся обмене между Москвой и Киевом главного редактора «РИА Новости Украина» — вбросы со стороны тех людей, которые хотят сорвать возвращение домой россиян и украинцев. Собеседники «Известий», близкие к переговорам, подтвердили, что обмен состоится со дня на день, но из-за «множества нюансов оформления» ни одна из конкретных дат, появлявшихся в СМИ, не может считаться окончательной, «вплоть до момента завершения обмена» . Другой адвокат россиян, удерживаемых Киевом, Валентин Рыбин отказался комментировать данную тему, призвав «дождаться завтрашнего дня».

Дойдёт до суда

Постоянное появление в СМИ информации о включении Кирилла Вышинского в списки на обмен надо воспринимать как вброс, который не помогает завершению процесса. Как пояснил «Известиям» адвокат журналиста Андрей Доманский, со стороной защиты никто не связывался по поводу обмена, а также всё это идёт в разрез с волей самого редактора «РИА Новости Украина».

— На мой взгляд, есть определённые лица, которые таким образом пытаются сорвать или повлиять на те процессы, которые происходят между нашими странами. Вышинского ни в каких списках нет. На нас никто не выходил. Он будет участвовать в предстоящем заседании суда, — заявил «Известиям» адвокат.

М-1 Кирилл Вышинский после оглашения вердикта апелляционного суда Киева, 28 августа 2019 года Фото: РИА Новости/Стрингер

По его словам, журналист останется на территории Украины до тех пор, пока не будет вынесен окончательный вердикт по его делу . Правозащитник убеждён, что если всё будет происходить в рамках закона без вмешательства политики, то с Вышинского должны быть сняты все обвинения.

— А возвращаться в Россию или нет после завершения дела — это будет решать уже сам Кирилл, — добавил Андрей Доманский.

Проблема в том, что Кирилл Вышинский, пожалуй, самый известный подсудимый на Украине, который преследуется по политическим мотивам. И хотя сейчас после 15 месяцев под стражей он всё-таки был выпущен на свободу под личное обязательство, обвинения с него не сняли. Всё это порождает вокруг его фигуры множество слухов. Так, некоторые СМИ уже успели сообщить о его приезде в Россию. А информация о его якобы включении в списки на обмен циркулирует в различных источниках фактически с момента начала переговоров Москвы и Киева. Как пояснил «Известиям» собеседник, знакомый с ситуацией, Россия действительно хотела бы вызволить журналиста, однако его позиция — отстаивать невиновность в суде — не позволяет вовлечь Вышинского в обменный процесс против его воли.

Обмену быть

Очередной всплеск ожидания скорого результата произошёл после заявления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме о том, что обмен «будет достаточно крупным, масштабным». По мнению российского лидера, «это уже было бы хорошим шагом вперед в сторону нормализации».

— Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведём, в том числе и с официальными властями. Так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно, — сказал глава государства.

М-2 Журналисты в здании аэропорта «Киев», где должен был состояться обмен заключенными между Россией и Украиной, 30 августа 2019 года Фото: ТАСС/Татьяна Токман

На следующий день в СМИ появилась информация, что процесс завершится 7 сентября. Однако, как заверил «Известия» собеседник, знакомый с ситуацией, ни одна из ранее объявленных дат не была и не могла быть окончательной. Он не подтвердил и не опроверг вероятность субботнего обмена. Дело в том, что Киев и Москва готовят слишком масштабное мероприятие, в котором будут участвовать люди с разным правовым статусом и «историей вопроса». Все названные ранее числа были «обсуждаемыми, но не утверждёнными».

— Невозможно всех отправить и вернуть одной бумагой. Работа продолжается. И как только все тонкости будут учтены, ребята вернуться по домам. Это вопрос не только политической воли, но и соблюдения законодательства, — сказал «Известиям» источник.

Другой собеседник отказался подтверждать возможный обмен 7 сентября, лишь отметив, что «если всё продолжит идти по плану, то состоится со дня на день».

Адвокат россиян Александра Баранова, Максима Одинцова и Евгения Мефёдова Валентин Рыбин также отказался комментировать «Известиям» вероятность завершения процесса в субботу, призвав «дождаться завтра».

М-3 Российский военнослужащий Максим Одинцов на заседании Дарницкого районного суда Киева, 8 августа 2018 года Фото: РИА Новости/Стрингер

— Дело движется, но не готов комментировать сейчас. Лучше все заявления отложить даже до понедельника, — сказал «Известиям» ещё один собеседник.

Ранее Николай Полозов, адвокат 24-х украинских моряков, арестованных в России за попытку нарушить госграницу, в беседе с «Известиями» воздержался от комментариев, «чтобы не помешать происходящим процессам».