В рамках обмена заключенными в Россию с Украины вернутся 33 человека

В рамках договоренности об обмене удерживаемыми лицами в Россию с Украины вернутся 33 человека. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее 7 сентября в распоряжении «Известий» оказались фотографии россиян, подготовленных для обмена. Нескольких российских граждан сфотографировали в аэропорту перед вылетом на родину.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.