Прилетевший за россиянами спецборт отряда «Россия» приземлился в Борисполе

Спецборт летного отряда «Россия», который заберет россиян в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, приземлился в Киеве. Об этом сообщил источник ТАСС.

Обратный вылет самолета, по информации «Известий», должен состояться около полудня. Украинский самолет из московского аэропорта Внуково вылетит в это же время.

Ранее 7 сентября глава МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский вылетит из Киева «в ближайшие минуты».

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин говорил, что подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной продолжается, но он вряд ли состоится на текущей неделе.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб, и лайнер, в котором они находятся, якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны. Позже в тот же день Рыбин опроверг перемещения заключенных. По его словам, что все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.