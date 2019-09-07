Адвокат заявил об отcутствии среди обмениваемых россиян Руслана Гаджиева

Россиянина Руслана Гаджиева не доставили на пункт сбора лиц, подлежащих обмену, в Киеве. Об этом заявил его адвокат Валентин Рыбин.

Адвокат также сообщил, что Гаджиева не было и в списках на помилование, которые перед обменом подавали президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению Рыбина, это попытка дискредитировать главу государства, передает ТАСС.

Гаджиев осужден за «участие в определенных вооруженных силах провозглашенных республик», отметил Рыбин. По его словам, россиянина готовили к обмену еще в 2017 году. Приговор отменили в апелляционной инстанции, затем восстановили.

Ранее 7 сентября адвокат Павел Чиков рассказал, что среди обмениваемых граждан Украины предположительно есть осужденный по статье о терроризме Олег Сенцов.

Утром 7 сентября граждан Украины, находившихся в московском СИЗО, отправили в аэропорт Внуково. В это время удерживаемых на Украине россиян привезли в киевский аэропорт Борисполь. Обратные вылеты российского самолета с Украины и украинского из России состоятся около полудня.

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин говорил, что подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной продолжается, но он вряд ли состоится на текущей неделе.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб, и лайнер, в котором они находятся, якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны. Позже в тот же день Рыбин опроверг перемещения заключенных и сказал, что все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.