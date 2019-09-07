Москалькова раскрыла подробности обмена заключенными между Россией и Украиной

В обмене заключенными между Россией и Украиной участвовали по 35 человек с каждой стороны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Это новая страница отношений двух стран в гуманитарной и правозащитной сфере, цитирует ее «РИА Новости».

При организации обмена возникли организационные проблемы, так как больше половины граждан не имели удостоверяющих личность документов, отметила она.

«Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве», — сообщила она ТАСС. Это касается и украинских граждан, прибывших в Киев, отметила омбудсмен.

Москалькова подчеркнула, что расследование примерно половины уголовных дел еще продолжается. По ее словам, было бы замечательно, если бы все уголовные дела в обеих странах закрыли за отсутствием состава преступления, однако это — «вопрос завтрашнего дня».

Ранее 7 сентября самолеты с российскими гражданами, находившимися на Украине, и украинскими гражданами, освобожденными в России, приземлились в Москве и Киеве соответственно.