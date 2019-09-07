Украина подтвердила наличие Сенцова среди обмениваемых

Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева подтвердила наличие Олега Сенцова, осужденного за терроризм, среди переданных для обмена из России граждан Украины.

Карпачева рассказала, что с украинской стороны на обмен переданы 35 человек, 19 отпущены под личное обязательство, 16 (в том числе три женщины) помилованы президентом страны Владимиром Зеленским, передает «Интерфакс».

«В конечном итоге будем надеяться, что формула «35 на 35» будет реализована», — заявила она.

Ранее о том, что среди обмениваемых может находиться Сенцов, заявил российский адвокат Павел Чиков.

Утром 7 сентября граждан Украины, находившихся в московском СИЗО, отправили в аэропорт Внуково. В это время удерживаемых на Украине россиян привезли в киевский аэропорт Борисполь. Обратные вылеты российского самолета с Украины и украинского из России состоятся около полудня.

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин говорил, что подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной продолжается, но он вряд ли состоится на текущей неделе.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб, и лайнер, в котором они находятся, якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны. Позже в тот же день Рыбин опроверг перемещения заключенных и сказал, что все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.