Борт с освобожденными Киевом россиянами прибыл в Москву

В московский аэропорт Внуково прибыл самолет Ту-204 спецотряда «Россия», на борту которого находятся освобожденные Киевом в рамках обмена россияне. Как пишет ТАСС, судно приземлилось в столичной авиагавани в 13:26 мск.

Утром 7 сентября удерживаемых на Украине россиян привезли в киевский аэропорт Борисполь, борт вылетел в Москву около полудня.

В это же время граждан Украины, находившихся в московском СИЗО, отправили в аэропорт Внуково. Самолет с ними уже приземлился в Борисполе.

По словам первого украинского омбудсмена Нины Карпачевой, Киев передал на обмен 35 человек, 19 из которых отпущены под личное поручительство, а 16 были помилованы президентом Украины Владимиром Зеленским.

Информацию подтвердила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова. По ее словам, каждая сторона передала 35 человек, однако расследование примерно половины уголовных дел продолжается. Обмен Москалькова назвала новой страницей отношений Москвы и Киева.

Известно, что в список на обмен с российской стороны был включен осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов.