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Опубликован список выданных Россией украинских заключенных

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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Обнародован полный список заключенных, которых Россия передала Украине в рамках двустороннего обмена. Он опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Всего в нем фигурируют 35 человек. Среди них — журналист Роман Сущенко, осужденный за шпионаж в пользу Киева, и режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку терактов в Крыму и создание террористического сообщества.

Также там значатся Александр Кольченко, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Евгений Панов, Артур Панов и др.

Также в списке находятся 24 украинских моряка, которые были задержаны российской стороной в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Они обвинялись в нарушении государственной границы.

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Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. Полные списки вернувшихся в Россию заключенных пока не обнародованы. Однако известно, что в Россию вернулся главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Российский МИД назвал сделку «здравым сигналом», выразив надежду, что «привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом». Во внешнеполитическом ведомстве считают, что новые украинские власти должны помочь в нормализации ситуации между двумя странами. В Кремле также поприветствовали обмен заключенными.

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