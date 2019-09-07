В МИД назвали позитивным сигналом обмен заключенными между Киевом и Москвой

МИД России назвал обмен заключенными между Россией и Украиной позитивным сигналом. За ним должны последовать другие шаги, которые выведут отношения двух стран из кризиса, говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Администрация нового президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировала «здравый подход и готовность к компромиссам», отметили в МИД. В министерстве выразили надежду, что свершившийся обмен создаст позитивный фон для продолжения предметной работы в рамках Контактной группы и минских соглашений.

В МИД также отметили, что «привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом», и антироссийская риторика не поможет в решении внутриукраинских проблем. Ключевую роль в нормализации ситуации должны сыграть новые власти страны, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Ранее 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными. В гуманитарной акции участвовали по 35 граждан каждой страны.