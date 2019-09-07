Москалькова вновь попросила США передать России летчика Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вновь обратилась в Минюст США с просьбой рассмотреть вопрос о передаче Москве российского летчика Константина Ярошенко для дальнейшего его отбывания наказания.

«Я написала в Минюст США просьбу, чтобы рассмотрели вопрос о передаче его (Ярошенко — ред.) в Россию для дальнейшего его отбывания наказания. Есть такая формула, она, как правило, решается после того, как человек больше половины срока отбыл. У него это наступает в октябре», — цитирует омбудсмена «РИА Новости».

Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина.

Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут).

В мае Ярошенко жаловался на ухудшение состояния здоровье. В частности, россиянин сообщал о проблемах с желудком и ногой.

В августе супруга летчика заявила, что в американской тюрьме ее мужу не оказывается медицинская помощь.