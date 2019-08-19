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Жена летчика Ярошенко рассказала об ухудшении его самочувствия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Состояние здоровья заключенного в США российского летчика Константина Ярошенко ухудшается, местные врачи не оказывают ему помощь. Об этом сообщила супруга летчика Виктория в понедельник, 19 августа.

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Как рассказала жена россиянина агентству ТАСС, ее муж начал лечиться самостоятельно, но через десять дней попросил прислать ему информацию об апитерапии — лечении пчелами.

«Сказал, что лечится чем может, медицинская помощь не оказывается. <…> Говорит, что нога уже болит ужасно, ходить очень тяжело», — сказала Ярошенко.

Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, и 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам заключения.

В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут).

25 мая Ярошенко пожаловался на ухудшение самочувствия. Ранее он неоднократно сообщал о проблемах с желудком, ему удалили несколько опухолей.

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