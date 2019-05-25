Осужденный в США Ярошенко пожаловался на ухудшение состояния здоровья

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко подал заявку на проведение обследования печени из-за ухудшения состояния здоровья после удаления опухолей желудка. Об этом агентству ТАСС рассказала жена россиянина Виктория Ярошенко.

«Состояние здоровья ухудшилось в том смысле, что после проведенной операции процессы болезни возобновляются», — рассказала супруга летчика.

Как отмечает агентство, российский гражданин ранее неоднократно жаловался на проблемы с желудком. После этого ему удалили несколько доброкачественных опухолей.

В марте МИД России потребовал от властей США прекратить издевательства над летчиком и вернуть его на родину.

Россиянин был арестован в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам заключения. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме «Данбери», штат Коннектикут.