Служившего на авианосце офицера ВМС США приговорили к тюрьме за шпионаж

Американского военнослужащего Стивена Келлогга в США признали виновным в шпионаже, суд приговорил его к трем годам тюремного заключения.

26-летний старшина американских военно-морских сил, проходивший службу на борту атомного авианосца Carl Winson в 2016-2018 годах, имел доступ к сведениям о ядерных энергетических установках кораблей США, сообщает в пятницу, 24 мая, «Интерфакс». По версии следствия, военнослужащий планировал передать некоторые данные в средства массовой информации и позже перебежать на территорию России.

«Келлогг знал, что после публикации информации потенциальные противники Соединенных Штатов, вероятно, смогут вычислить границы возможностей американских атомных авианосцев», — говорится в материалах дела.

Уточняется, что американец признал вину. Он сотрудничал со следствием, благодаря чему получил мягкий приговор.

9 мая бывшего сотрудника ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли обвинили в сборе секретной информации для Китая.