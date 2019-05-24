Обвиняемому в шпионаже Уилану продлили срок заключения под стражей

Лефортовский суд Москвы в пятницу, 24 мая, продлил на три месяца заключение под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ России обвиняет в шпионаже.

«Продлить обвиняемому Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 августа 2019 года», — цитирует решение судьи Сергея Рябцева «РИА Новости».

Рассмотрение дела проходило в закрытом от публики режиме, однако слушателей допустили до начала заседания и оглашения постановления.

Защита иностранца просила отклонить ходатайство ФСБ о продлении ареста, а сам обвиняемый через переводчика заявил, что его жизни якобы угрожает следователь. По словам Уилана, капитан ФСБ Алексей Хижняк ведет себя непрофессионально, оскорбляет его достоинство и угрожает жизни.

Пол Уилан имеет гражданства четырех стран — США, Канады, Великобритании и Ирландии. Иностранца задержали 28 декабря, при нем были сведения, содержащие государственную тайну. 3 января его арестовали.

В отношении Уилана возбуждено уголовное дело о шпионаже, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сам Уилан виновным себя не считает.

Ряд западных СМИ предполагали, что Уилана готовят к обмену на задержанных в США россиян. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков опроверг эту версию, заявив, что нет «никаких причин ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов». Он заверил, что дело развивается в строгом соответствии с российским законодательством.