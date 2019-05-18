Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая

Суд Восточного округа американского штата Вирджиния приговорил бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Кевина Мэллори к 20 годам тюремного заключения и еще пяти годам пребывания под надзором после освобождения по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции США.

«Бывший сотрудник разведки Кевин Мэллори проведет 20 лет в тюрьме за сговор с целью передачи информации, относящейся к сфере национальной обороны, китайскому разведчику», — сказал помощник министра юстиции США Джон Демерс.

Он назвал это дело «опасной тенденцией», когда представители Китая выходят на контакт с бывшими сотрудниками американской разведки, после чего они «предают свою страну».

Мэллори обвинялся в том, что передал Китаю секретную информацию в обмен на $25 тыс. Сам экс-сотрудник ЦРУ утверждал, что пошел на сотрудничество с китайской стороной с целью провести «контрразведывательную операцию» и выудить у партнеров из Китая что-либо, представляющее интерес для США.

9 мая бывшего сотрудника ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли обвинили в сборе секретной информации для Китая.

По предварительным данным, он предоставлял китайскому правительству информацию, которая связана с национальной обороной США. Теперь он обвиняется в сговоре с целью сбора или поставки информации о национальной обороне с целью помощи иностранному правительству.