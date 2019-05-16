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Посол Венесуэлы при ООН обвинил ЦРУ в попытке подкупить командование армии

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ЦРУ активно присутствует в Венесуэле, его сотрудники пытались подкупить высокопоставленных офицеров армии латиноамериканской страны. Об этом в четверг, 16 мая, заявил посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.

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«ЦРУ присутствуют в значительном количестве в Венесуэле. ЦРУ пытались подкупить высокопоставленных военных офицеров армии, но у них ничего не получилось», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Валеро добавил, что президент США Дональд Трамп «хочет смещать режимы при помощи переворотов».

30 апреля в Венесуэле была предпринята попытка госпереворота. Возобновились акции протеста и столкновения оппозиции с полицией. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя в январе новым президентом, заявил о начале финальной фазы операции по свержению президента страны Николаса Мадуро.

В Вашингтоне поддержали протестующих и призвали Мадуро передать власть Гуайдо. В США допустили силовой сценарий разрешения кризиса в Венесуэле. Мадуро, в свою очередь, призвал народ не допустить создания в стране «империи янки». Он не исключил вторжения США и подчеркнул, что военные должны быть готовы встать на защиту Венесуэлы.

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