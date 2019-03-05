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Захарова указала на нелогичность заявления Болтона по доктрине Монро

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по доктрине Монро звучит нелогично, поскольку она предполагает невмешательство США в европейские дела. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 4 марта, в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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«Она [доктрина] говорит о невмешательстве США и вообще американского континента в дела Европы и, соответственно, Европы — в дела США… но тогда-то хочется задать вопрос: а что вы делаете в Европе?» — цитирует «РИА Новости» Захарову.

Таким образом представитель МИДа прокомментировала слова Болтона о том, что США не будут удерживаться от применения доктрины президента США Джеймса Монро 1823 года.

Согласно доктрине, США ответственны за Западное полушарие как сферу своего влияния («Америка для американцев»).

3 марта Болтон заявил, что Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле, и не исключил, что Вашингтон будет придерживаться доктрины Монро.

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